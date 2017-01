La Cité des Congrès Valenciennes ouvrira en janvier 2017

Il y a un peu plus d’un an était posée la première pierre de la Cité des Congrès Valenciennes. Depuis, les travaux ont été menés tambour battant et la société GL events a été désignée comme délégataire en charge de la gestion du site, permettant une ouverture fin janvier 2017.

Bâtiment de 15 129 m² disposant d’une architecture singulière — Cabinet Chabanne & Partenaires — avec une canopée traitée à la manière d’une dentelle de métal en suspension et intégrant, telle une signature, l’ancien Château d’Eau et la Centrale électrique de l’ancien site industriel de Vallourec, la Cité des Congrès Valenciennes accompagnera la politique d’attractivité touristique et économique développée par Valenciennes Métropole avec l’appui de son Office de Tourisme.

Multifonctionnelle, modulable et ergonomique

En privilégiant un équipement multifonctionnel, modulable, ergonomique permettant une facilité d’usage, la Cité des Congrès Valenciennes comprend :



Une grande rue intérieure traversant l’ensemble du bâtiment et qui dessert les 3 grands espaces principaux :



– La Halle : un impressionnant espace de 1 850 m², modulable en 3 espaces plus petits, pour l’accueil de salons et soirées de Gala ;



– Le Village : composé de 3 auditoriums, de 150, 300 et, 800 places pouvant accueillir des congrès, conventions d’entreprises, séminaires, conférences, AG…

– La Nef : 2 400 m², peut accueillir des salons, conventions, évènements sportifs, spectacles ou concerts. Au total 2 000 personnes assises ou 4 800 personnes debout.



En sus de ces 3 espaces, ont été développées 14 salles de commissions, de 20 à 150 personnes, des espaces de restaurations, des lieux de rencontre, comme l’espace Lounge Bar qui se prolonge par une terrasse avec vue panoramique sur l’Escaut.



A noter qu’avec une capacité hôtelière de 1 321 chambres, la Cité des Congrès Valenciennes bénéficie du 2e parc hôtelier de la grande région. En effet, dans un cadre moderne, patrimonial ou terroir, 23 hôtels de 1 à 5* se trouvent à quelques minutes du centre-ville et de la Cité des Congrès. Les retombées de la Cité des Congrès Valenciennes sont estimées à 10 M€ par an.





Toutes les informations sur la Cité des Congrès Valenciennes directement sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.citecongresvalenciennes.com