A deux pas de la Suisse et de l'Allemagne, à proximité de Montbéliard, le sud du Territoire de Belfort recèle des trésors. C’est précisément sur un magnifique espace boisé classé Natura 2000 et appartenant à la commune de Joncherey que les deux associés et leur équipe ont décidé d'implanter leur nouveau petit paradis naturel. Perchées au coeur d’un massif forestier, flottantes sur l'étang Verchat, ces cabanes ont été construites dans le respect de l'environnement qui les entourent, sans eau courante, ni consommation abondante d'électricité. Le domaine compte aujourd’hui onze cabanes pouvant accueillir de 2 à 6 personnes et une éco-hutte en pleine nature pour des réunions et séminaires jusqu’à 30 personnes. Dix nouvelles cabanes devraient être construites bientôt.

A chacun son rêve !

Spa dans les arbres ou spa sur l’eau, les Cabanes des Grands Reflets rivalisent d’originalité. Zoom sur 3 cabanes insolites, dont une inédite en France !



Cabane Spa Miroir, le bien-être au fil de l’eau : avec bain nordique, terrasse à 360°… Savourez et admirez le panorama ! 2 cabaneurs. 230 € la nuit (petit-déjeuner inclus – tarif dégressif en fonction du nombre de nuits).



Cabane Spa Comète, le luxe à l’état sauvage : unique en France, le Lov’Nid Spa Comète est la cabane qui vous fera côtoyer les étoiles. Une chambre boule suspendue au milieu des arbres, un grand lit rond et un toit panoramique à 6m du sol + bain nordique privé avec eau à 40°C accessible par pont des singe. 2 cabaneurs. 230 € la nuit (petit-déjeuner inclus – tarif dégressif en fonction du nombre de nuits).



Cabane Royale, entre ciel et eau : pour ne pas avoir à choisir entre une cabane flottante et une cabane perchée, la Cabane Royale est la plus exceptionnelle de la forêt ! Cette cabane offre un nid perché à 6m du sol, avec chambre double et salon panoramique, et un cocon flottant où vous pourrez admirer l’immensité de l’eau depuis votre lit. Un escalier relie en toute sécurité les deux terrasses pour laisser aller et venir vos envies. 5 cabaneurs. 270 € la nuit (petit-déjeuner inclus – tarif dégressif en fonction du nombre de nuits).

Des parenthèses éco-responsables

Désireux de concilier hébergement insolite, respect de l’environnement, découverte régionale et prestations de qualité, Gaspard et Emmanuel restent fidèles à leur concept de tourisme responsable à travers différents engagements : projet eco-sensible (environnement calme et naturel, valorisation de la faune et de la flore environnantes, cabanes construites en mélèze et douglas, des bois naturels imputrescibles qui ne nécessitent pas de traitement chimique), valorisation du terroir (produits franc-comtois, producteurs locaux en circuits courts), utilisation de produits écologiques (bains nordiques 100% écologiques grâce à un système innovant de potabilisation d’eau naturel), économie d’eau et d’énergie (sans pour autant remettre en question le confort dans les cabanes) et tri sélectif des déchets, (près de 100% des déchets repartent dans des circuits de revalorisation).



>> www.cabanesdesgrandsreflets.com