Six Senses Hotels Resorts Spas à New York

Selon le CEO de Six Senses Hotels Resorts Spas, Neil Jacobs : “Ce nouveau projet dont l’ouverture est prévue pour 2019 est un contraste passionnant par rapport aux lieux dans lesquels nous établissons habituellement nos hôtels ; proches de l’eau turquoise, de biens classés au patrimoine de l’UNESCO ou des forêts tropicales luxuriantes. Six Senses New York aura le même ADN, avec des touches de créativité, mais sans compromis envers notre engagement pour la communauté, le bien-être, le développement durable et le design. HFZ Capital sera notre partenaire dans ce projet urbain”.

Le projet de développement du Groupe HFZ Capital est situé sur la 10ème avenue, le site inclut le bloc entier entre la 17ème et la 18ème rue, au coeur du quartier artistique de Chelsea. Nommé The Eleventh, il comprend deux majestueuses tours dessinées par BIG (Bjarke Ingels Group), société d’architecture plusieurs fois récompensée. Ces tours s’élèveront approximativement à 90 et 120 mètres et seront plus hautes que les immeubles environnants. Elles offriront ainsi une vue complète sur la Highline, le fleuve Hudson et les skylines des quartiers de Downtown et Midtown, avec un premier hôtel 5* Six Senses de 137 clefs, environ 240 appartements et des magasins de luxe.

Une vision nouvelle

« Nous introduisons une nouvelle vision en terme d’architecture, de design et de cadre de vie au sein du quartier de Dowtown Manhattan, un lieu mondialement connu », a souligné Ziel Feldman, le président fondateur du Groupe HFZ Capital. « Nous partageons l’engagement de Six Senses, sa conscience visionnaire pour le respect de l’environnement et son refus de compromis sur la qualité et le service ; ce qui en fait un partenaire idéal ».

Grâce à ses soins, le spa Six Senses New-York offrira une approche multiple du bien-être ; mélanges intuitifs de science et de conscience humaine. L’Hôtel comprendra également deux restaurants qui mettront en avant une cuisine de saison à base de produits frais et locaux. Les plans en cours comprennent encore la création d’un club privé ainsi que d’espaces de réunions répondant aux besoins de petits groupes d’entreprises.

Légende photo :

From left to right: Ziel Feldman, chairman and founder of HFZ Capital Group, Bjarke Ingels, founding partner of BIG (Bjarke Ingels Group) with Neil Jacobs, chief executive officer of Six Senses Hotels Resorts Spas at the site of Six Senses New York.

