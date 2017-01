Privatiser les salons de la Maison des Centraliens

Salon de Réception Empire

Calme et facile d’accès, à deux pas du Grand Palais, cette adresse confidentielle vous fait bénéficier d’une pléiade de services (voiturier, wifi gratuit, réception 24/24…). Le lieu a été redécoré par le créateur de mode Maison Margiela, une décoration toute en trompe l’oeil, détournement des codes esthétiques, dans un esprit très couture. La logistique est assurée par le traiteur parisien Kaspia.

Des salons Second Empire

Emblématiques du lieu, ces salons sont les témoins du faste de la duchesse d’Essling pour lequel l’hôtel particluier a été construit en 1868. Ils ont été restaurés à l’identique, les moulures redorées à la feuille d’or par des artisans d’art.



Salon Empire – Au 2e étage, 100 m², jusqu’à 150 personnes. Le + : les larges fenêtres et les nombreux miroirs, pour cocktail ou banquet.



Salon Doré – Au 2e étage, 32 m², jusqu’à 30 p. Le + : la configuration circulaire et intimiste, pour petit groupe ou banquet privé.

Des salons contemporains

Salon Latécoère

Entièrement rénovés, ces salons équipés en technologie dernier cri bénéficient de la lumière naturelle.



Salon Latécoère – 2e étage, 62 m², jusqu’à 60 p. Le + : la véranda mitoyenne avec vue sur le jardin, pour journée d'étude ou séminaire.



Salon Michelin – Au 3e étage, 48 m², jusqu’à 45 p. Le + : un espace d’une blancheur immaculée, à la lumière du jour.



Salons Blériot et Eiffel – Au 3e étage, 45 et 48 m², 35 et 40 p. Le + : la modularité des salles, pour journées d’étude ou séminaires.



Salon Boris Vian – Au 3e étage, 35 m², jusqu’à 12 p. Le + : un espace plutôt concentré, pour un petit groupe.



Salons Panhard et Levassor – Au sous-sol, 200 m², jusqu’à 220 p. Le + : la surface disponible, la réception et le vestiaire en propre, pour des conférences, fêtes de fin d’année, dîners de gala…



► www.lamaisondescentraliens.com