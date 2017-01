Les « Suites du 33 » de la Maison de Venoge

Passer une nuit dans la prestigieuse Maison de Champagne de Venoge, c’est aujourd’hui possible ! L’hôtel particulier de la célèbre Maison s’agrandit avec l’ouverture de 4 chambres « Les Suites du 33 » et d’un bar à champagne « L’Ecurie » au coeur d’Epernay, sur l’Avenue de Champagne.

Pour un séjour atypique proposé aux visiteurs venus admirer les côteaux et les Maisons & Caves de Champagne classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Si les hôtes avaient jusqu’à présent le privilège de déguster ses champagnes dans les salons d’apparat de son hôtel particulier, ils auront désormais le plaisir de pouvoir séjourner dans sa résidence hôtelière attenante, « Les Suites du 33 ».

Déco raffinée et élégante sobriété

La Maison vient en effet d’inaugurer 4 chambres à la décoration raffinée et à l’élégante sobriété. Chaque chambre offre un décor unique, guidé par le choix d’un tissu signé Manuel Canovas monté sur toile et décliné sur coussins et accessoires. Les salons sont composés de magnifiques pièces chinées. Quant aux chambres, elles offrent tout le confort moderne dans une ambiance raffinée très cosy. Un appartement viendra compléter cette offre hôtelière dès le mois de novembre 2016.

La Maison bénéficie également d’un bar à champagne, « L’Ecurie », dans l’ancien commun situé devant la demeure historique et face aux « Suites du 33 ». Les épicuriens pourront y déguster les champagnes de Venoge et une sélection de spiritueux d’exception. Un lieu où l’on pourra également savourer des mets sélectionnés avec soin (assiettes de charcuterie fine, saumon fumé champenois provenant d’un artisan local, caviar, mozzarella di Buffala...). Une boutique ouvrira prochainement ses portes, avec l’ensemble de la gamme des champagnes de Venoge et la possibilité d’acquérir des bouteilles fraîches à emporter. Enfin, une terrasse sera mise en place à partir de l’été prochain.