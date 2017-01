Mövenpick signe son 3ème établissement au Bangladesh

« Nous croyons en l’avenir du Bangladesh. Le pays se développe rapidement sur le plan économique, grâce à une classe moyenne grandissante et de plus en plus influente. Ce sera un élément clé dans notre travail puisque nous souhaitons offrir une expérience haut de gamme sous une marque internationale aux voyageurs d’affaires et de loisirs », a déclaré Andrew Langdon, Vice-président sénior Asie de Mövenpick Hotels & Resorts

Le Bangladesh, un taux de croissance 2016 à 7,1%

Situé à proximité du stade de cricket national « Sheikh Abu Naser » et du « Sudarbans », site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Mövenpick Hotel Khulna, conçu par Sthapona Architects Consultants, devrait ouvrir ses portes au premier trimestre 2019. L’hôtel comptera 240 chambres et cinq restaurants, un bar-café dans le hall, un bar-restaurant sur toit-terrasse, ainsi qu’un Centre de congrès d’une capacité de 950 places, une grande salle de bal divisible en deux espaces pourra quant à elle recevoir jusqu’à 410 invités.



L’établissement sera également équipé d’un SPA, d’un sauna, d’un salon, d’une piscine à débordement, d’un jacuzzi, d’un hammam, d’un espace bien-être et de trois boutiques.



Mövenpick Hotels & Resorts a orchestré son plan en Asie à 5 ans. Le groupe prévoit de gérer 30 tôtels d’ici 2020 entre le Sud et l’Est de l’Asie, avec des marchés prioritaires en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie, en Chine, au Vietnam et au Bangladesh.



Selon le FMI, l’économie du Bangladesh (163 millions de personnes) occupe la deuxième place en terme de croissance en 2016, avec un taux de 7,1%. Le pays a attiré plus de 450 000 visiteurs en 2015.



