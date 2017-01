Villa Pliniana : Sur les traces du Guépard de Visconti

Restaurée et rouverte depuis le 1er mars 2016 (gestion Sereno Hotels ), la Villa Pliniana se prête à l’organisation d’événements exceptionnels et offre l’occasion de revenir sur les traces du célèbre film de Luchino Visconti, le Guépard.

Tour à tour restauré et abandonné, ce palace du XVIème siècle a retrouvé sa splendeur d’antan. La décoration a été confiée à l’architecte designer Patricia Urquiola avec, ici et là, tout en conservant le charme et l'histoire, des touches de contemporanéité. Située à Torno (à 8 km du lac de Côme et 60 km de l'aéroport de Milan), la Villa Pliniana et ses jardins peuvent être privatisés.

Une propriété des plus romantiques

Un lieu d'inspiration romantique idéal pour l'organisation de mariages « à l'italienne » qui sert également de cadre privilégié pour les shooting mode, comme celui de robes de mariée réalisé par Christian Oth pour Harper's Bazaar US. Accessible par navettes fluviales (bateau sur-mesure Cantiere Ernesto Riva), la Villa Pliniana compte aussi une hélisurface permettant de relier Milan ou d'autres aéroports. Il est toutefois possible d'arriver en voiture et de stationner au sein du parking sous-terrain.

Des fonctionnalités appréciées

– 19 chambres réparties en 4 villas (la Villa Pliniana et ses 4 appartements, de 205 à 377 m² et 3 autres villas individuelles : Casa Shelley, Casa dei Plini, Rifugio da Vinci, permettant d'héberger 39 hôtes,

- 2 salles de réunion,

- 1 salle à manger,

- 1 cuisine (équipée service traiteur),

- 1 hall de réception,

- 1 salle de billard,

- 1 piscine chauffée

- 1 spa

- 1 hammam

- des douches écossaises

- 1 sauna

- 1 jacuzzi

- 2 salles de bal aménagées pour des événements de 200 personnes,

- et surtout 7 hectares de jardins avec une vue imprenable sur le lac de Côme pouvant accueillir jusqu'à 500 convives.

► villapliniana.com



La Villa Pliniana est située à moins d'un kilomètre du nouvel hôtel design (également signé Patricia Urquiola) sur le lac de Côme, Il Sereno — 30 suites et troisième propriété de la marque Sereno Hotels — qui a ouvert ses portes le 1er août 2016. ► ilsereno.com