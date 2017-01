Mövenpick Hotels & Resorts ouvre à Marrakech

Cet établissement 5* compte 503 chambres et Suites, six bars et restaurants, un lounge-bar sur le toit-terrasse, un Spa Ô de Rose sur deux étages et un Centre de soins Cinq Monde, quatre piscines et des espaces dédiés aux événements dont l’accès direct au Palais des congrès de Marrakech. Il est le 3ème établissement du groupe hôtelier suisse au Maroc, avec Casablanca et Tanger.



Inspiré par la vision et les créations d’Ahmed Al Mansour Eddahbi, Sultan de la dynastie des Saadiens, l'hôtel se situe à seulement quelques minutes à pied de la médina du quartier central de l’Hivernage, et à 15 minutes en voiture de l'aéroport Menara de Marrakech.

Directement relié au palais des congrès attenant

Les 503 chambres possèdent toutes un balcon privé. 108 chambres communicantes et suites supplémentaires se trouvent dans l’aile nouvellement construite. Des détails architecturaux uniques transporteront les clients, de l’entrée rafraîchissante avec ses points d’eau entourés de 1 001 bougies et d’éléments naturels, aux jardins luxuriants de bougainvilliers, de palmiers et d’oliviers.

Avec les soins prodigués dans ses spas, cette offre de loisirs s’harmonise avec celle dédiée aux événements et expositions. L'hôtel est en effet relié au Palais des congrès de Marrakech par une entrée dédiée. Il dispose d'un espace de réception modulable de 5 600 m² dont un espace d’exposition de 2 700 m², d’une salle de bal de 1 700 m², deux auditoriums pouvant accueillir jusqu'à 1 489 personnes, 20 salles de réunion et des espaces extérieurs. Avec sa technologie ultra-moderne et son équipe événementielle de professionnels, le Mövenpick Hôtel Mansour Eddahbi, associé au Palais des Congrès de Marrakech, offrent un cadre idéal pour les congrès, défilés de mode, lancements produits, expositions, galas, concerts et représentations théâtrales. L’établissement accueillera plusieurs événements majeurs tels que la COP22 et le Festival International du Film de Marrakech. Compter 125 euros la nuit, pour une chambre double avec petits déjeuners.



