Inauguration en grande pompe du Radisson Blu Marrakech Carré Eden !

Lors d’une soirée d’ouverture mêlant concert live, tableaux orchestrés par le Directeur Artistique du Cirque du Soleil et light show, plus de 800 invités et personnalités ont pu découvrir ce nouvel établissement 5*. L’hôtel compte 198 chambres et suites conçues avec des matériaux naturels, dans des tons neutres, créant ainsi une atmosphère zen & chic, dans le style oriental. Pour les réunions, 12 salles sont regroupées sur un même niveau au sein d’un espace de 1 000 m² donnant sur un grand patio. Un spa de 750 m² propose 6 cabines de soins pour massages, hammam et gommage.

L’urban hôtel pour un city break ressourçant

Pour les gourmets, le restaurant Lila joue la carte « ambiance », dans un espace savamment composé de niches, de bibliothèques, cheminées, murs d’arts et vinothèque donnant sur un patio de 3 000 m², véritable jardin d’Eden avec piscine aquarium, agrémenté de mobilier et transats en teck, bains de soleil balinais, fontaines, palmiers, oliviers...



Premier 5* du quartier du Guéliz, l’hôtel incarne le « nouveau Marrakech » cosmopolite et effervescent. L’occasion pour les voyageurs de découvrir la ville ocre sous un jour différent entre galeries d’art contemporain, shopping et bars branchés, à 5 minutes seulement du Marrakech traditionnel, 15 minutes de l’aéroport Menara et à 70 km des pistes de ski de l’Atlas.



► www.radissonblu.com/fr/hotel-marrakech

L’inauguration en vidéo...