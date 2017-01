Le nouveau Spa Diane Barrière Les Neiges à Courchevel

En altitude, la peau est soumise à rude épreuve : le froid, le changement de climat, les journées trépidantes fragilisent l’équilibre et l’élasticité naturelle de l’épiderme. Pour effacer la fatigue d’une journée de ski, le Spa Diane Barrière Les Neiges offrira une piscine intégrée dans un mur de pierres sèches, 6 cabines de soins, une Suite exclusive pour deux avec hammam et sauna privé, un parcours aquatique — l’un des plus grands de la station — un bassin de nage de 20 mètres de long, un hammam, un sauna, un bain froid et un fabuleux jacuzzi extérieur. Le coach privé et l’espace fitness complètent cette offre exceptionnelle, pour une récupération tonique avec des équipements sportifs dernière technologie.



Profitez de soins experts et innovants de Biologique Recherche, pour des moments de détente et de plaisir uniques : « Modelage Après Ski » ou « Rituel du Soleil », « The Alpine Chic » ou « Gommage Quintessence ».

Biologique Recherche & Ligne St Barth

La Méthodologie Biologique Recherche est une approche sur-mesure visant à comprendre les messages de l’épiderme et à s’y ajuster en permanence pour le sublimer. C’est la combinaison d’une approche clinique du soin esthétique personnalisé, de produits purs, concentrés de formules complexes, et de protocoles originaux et rigoureux qui fondent la réputation d’efficacité de la Méthodologie Biologique Recherche et qui justifie la présence de cette marque exclusive au sein de L’Hôtel Les Neiges. Quant aux soins de Ligne St Barth, ils sont depuis plus de trente ans le secret bien gardé des top-modèles et autres célébrités venues se réfugier sur l’île paradisiaque de Saint-Barthélémy. Ses formules respectueuses de l’environnement et innovantes s’appuient sur un savoir-faire unique combinant traditions locales et recherches de substances actives à l’efficacité scientifiquement avérée. Un véritable voyage des sens grâce aux senteurs de papaye, mangue, coco, fleur de frangipanier…



Une invitation naturelle à découvrir le nouveau Spa Diane Barrière Les Neiges à Courchevel.