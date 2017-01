Fahrenheit Seven Val Thorens, culture montagne !

Ouvert le 25 novembre dernier dans les murs de l’hôtel Mercure, établissement historique et pionnier de Val Thorens, le Fahrenheit Seven, 4*, revendique une identité marquée, loin de l’univers traditionnel de l’hôtellerie.

Rénové et décoré dans un esprit cosy, ancré dans l’histoire de la station de sports d’hiver de la vallée de la Tarentaise située sur la commune des Belleville, ce nouvel établissement festif fait la part belle à l’esprit pionnier et offre de nombreux clins d’yeux à la déco des années 70, époque de la création de Val Thorens.

Nouveau lieu de vie branché

Les 107 chambres, à partir de 27 m², promettent de beaux volumes, dans un décor chic et vintage. Ludique et coloré, le mobilier plonge ses hôtes dans l’histoire de la station, de nombreuses photographies d’archives agrémentant les murs. A noter que les chambres communicantes peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.



L’expérience gustative du Fahrenheit Seven commence dès le petit-déjeuner. Un un voyage culinaire est proposé avec, par exemple, un petit-déjeuner différent chaque jour de la semaine (American breakfast le samedi, Scandinavian breakfast le dimanche, etc.).