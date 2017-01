Vos séminaires au Mas du Grand Bosc

Venez séjourner en Pic Saint Loup, à 25 minutes au Nord de Montpellier, pour des événements entre Méditerranée et Cévennes, au milieu de somptueux paysages et une diversité de sites touristiques et patrimoniaux : St Guilhem le Désert, Ravin des Arcs, Cirque de Navacelles, Grotte des demoiselles, le Salagou, le Cirque de Mourèze, les Matelles...

Des aménagements intérieurs et extérieurs confortables

Le Mas du Grand Bosc est un mas de caractère de 650 m², aménagé pour une trentaine de personnes. Il compte 15 chambres (4 gîtes indépendants) alliant le charme des vieilles pierres avec une décoration chaleureuse. Pour vos événements et séminaires une salle de 65 m² équipée s'ouvre sur un patio et sur une placette.



Vous y trouverez des installations sportives dans un environnement verdoyant, au coeur de la garrigue, offrant une vue exceptionnelle sur le Pic St Loup : tennis, pétanque, ping-pong, volley… et des jardins. Côtés détente, vous pourrez également profiter de plages ensoleillées et de transats près de deux piscines à débordement.



► www.masdugrandbosc.com