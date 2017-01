Le 209 Golden Tulip : nouvel hôtel-boutique 4*

Au coeur du 12ème arrondissement de Paris, à proximité de la gare de Bercy et à quelques minutes de la Gare de Lyon, Le 209 Golden Tulip est un nouvel hôtel-boutique 4* au design moderne et épuré.

Entièrement rénové, ce nouvel établissement du groupe lyonnais Sogepar (26 hôtels franchisés en France pour un CA de 30 M€) dévoile des espaces chaleureux et ludiques. Avec 47 chambres qui marient confort et élégance, ce petit cocon est situé au pied de la station Dugommier, ligne 6, qui relie les lieux incontournables de la capitale : Tour Eiffel, Champs Élysées, Trocadéro... L’AccorHotels Arena et de nombreux restaurants sont également à quelques pas.

Chic et urbain

Le mariage du rouge flamboyant et du gris ardoise donne le ton et invite le voyageur dans un univers propre où espaces, mobilier de style et toiles arty se conjuguent. Imaginé par l’architecte et designer Thierry Rétif, spécialisé dans le tourisme, Le 209 est à l’image de ses réalisations en hôtellerie, restaurants ou spectacles, marqué par une forte tendance à la scénarisation.

Entièrement climatisées et insonorisées, les 47 chambres, spacieuses et lumineuses, offrent toutes une décoration contemporaine et dessinent des espaces de vie fonctionnels : salle de bain privative avec douche italienne ou baignoire et toilettes séparées, literie haute gamme, large choix d’oreillers, connexion Wifi haut débit gratuit et illimité ainsi qu’une télévision LED 40’’ avec chaînes internationales, CANAL+ et connexion USB.



Les chambres supérieures disposent d’un sur-matelas pour renforcer la qualité du sommeil, d’un balcon, d’une machine à café Nespresso et d’articles de toilette supplémentaires. Plus spacieuse, la suite « 209 », fleuron de l’hôtel, compte deux balcons et offre une vue panoramique sur les toits de Paris.



