Moontain Hostel, un concept d'hébergement inédit à la montagne !

A lliant le confort et la modernité d'un hôtel haut de gamme au charme et à la convivialité d'une auberge de jeunesse nouvelle génération, Moontain Hostel, au milieu des sapins, dispose d'un accès privilégié, spatules aux pieds, sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez.

Une offre souple et attractive

Ce concept offre un système de réservation inédit et exclusif sans impératif de location à la semaine. A chacun son séjour : soirée gourmande, un lit et rien d'autre, location de matériel… L'offre d'hébergement de Moontain Hostel se fait à la carte pour une vingtaine de chambres à la décoration soignée et contemporaine, de 2 à 12 personnes.



Au choix, vous pourrez profiter du confort d'une chambre Exclusive Premium, partager une chambre avec d'autres voyageurs ou encore la privatiser. Quelle que soit l'option choisie, l'intimité est respectée puisque les lits sont équipés d'un rideau occultant. Certaines chambres proposent même des lits cabanes perchées. La conception et l'agencement ainsi que les services proposés incitent à l'ouverture aux autres.

Un espace séminaire et de coworking

Moontain Hostel offre également un cadre privilégié aux professionnels. L'équipe organise des excursions sur mesure autour de la thématique Montagne : sorties raquettes, découverte de la station ou soirée raclette, etc. Est par exemple proposée la privatisation totale ou partielle de l’établissement pour des évènements hors saison, grâce à un espace tout équipé pouvant accueillir de 15 à 20 convives.



