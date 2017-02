Radisson Blu 1835 Hotel Thalasso & Spa Cannes

Terrasse panoramique Restaurant Bar lounge 360° Jacuzzi Salon Sky Suite Terrasse Piscine Esterel meeting room

S es 134 chambres (dont 11 suites Méditerranéennes, 4 suites Paradise, 1 suite Sky), privilégient un style épuré relevé par une palette de couleurs blanc, rose, parme ou ivoire. Le mobilier est griffé Moore et Starck. Mais le véritable attrait de cet établissement, managé par Lionel Servant (ex Radisson Nice), réside dans son offre multipartite, idéale pour les groupes coporatifs — d’une cinquantaine de personnes — désireux de rester en parfaite autonomie.

Une cinquième étoile et des Thermes Marins sur 2 700 m²

Hormis ses chambres plaisantes, l’établissement compte une terrasse panoramique de 400 m² dominant le port et offrant une vue imprenable sur la mer, les îles de Lérins et le massif de l’Esterel. Un restaurant gastronomique (chef Reynald Thivet), le 360°, qui plonge lui aussi les convives, grâce à ses grandes baies vitrées, dans la magie paysagère de Cannes.



Mais encore, 5 salles de réunion équipées d’une surface totale de 500 m² (Salles Marius + Fanny : 250 p. en théâtre, 170 en banquet, 280 en réception), et, partie intégrante du Radisson Blu 1835, les Thermes Marins de Cannes offrant à sa clientèle Spa (marques Valmont et Thalion) tous les services de la thalassothérapie dans un cadre raffiné et moderne. Sur 2 700 m², le centre dispose d’équipements innovants répondant aux plus hautes exigences de qualité et de confort : piscine d’eau de mer, jacuzzi, hammam et sauna, hydrothérapie, douche multi sensorielle, caldarium, 46 cabines de massage et d’esthétique luxueuses, espace de détente et relaxation... ainsi qu’une plage privée, Maëma.



>> www.radissonblu.com/fr/hotel-cannes