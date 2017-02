Stade Santiago-Bernabeu, un nouvel écrin pour 2019

Le président du club madrilène Florentino Pérez a confirmé la reprise du projet de modernisation du stade Santiago-Bernabeu et officialisé au passage l’accord entre le club et IPIC, un fonds d’investissement détenu par l’émirat d’Abu Dhabi qui financera l’intégralité des travaux en échange du « naming » du stade. En d’autres termes, le stade continuera à s’appeler Bernabeu mais pourra avoir un nom de famille !

Le projet, d’abord trop ambitieux, gelé par une décision de justice, est évalué à 400 millions d’euros et devrait désormais se cantonner à l’actuelle superficie bâtie à l’angle du stade un jardin public de 6 000 m². Néanmoins, « Cela va être une transformation spectaculaire du stade Santiago-Bernabeu, qui est l’une des icônes emblématiques de notre ville et dont nous voulons faire l’un des meilleurs stades du monde », a indiqué Florentino Pérez.

Une rénovation à 400 millions d’euros

Le Santiago-Bernabeu gardera le même nombre de sièges, soit 81 000 places plus confortables mais devrait être dotée d’un toit rétractable ainsi que d’une impressionnante enveloppe métallique courbée. Le gros oeuvre devrait commencé courant 2017 et, toujours selon le président Pérez, en principe compatible avec le calendrier sportif.

Le projet architectural vainqueur est celui de la candidature conjointe de GMP Arquitectos et L35 Ribas. En conformité avec les nouvelles grandes et modernes infrastructures sportives, il est également prévu l’installation d’un écran géant montrant l’intérieur du stade à l’extérieur, des systèmes d’information et de communication avec écrans à 360° au-dessus des tribunes, gestion haute technologie, etc. En revanche, si une galerie marchande agrémentera ce nouveau stade, l’hôtel de standing initialement prévu avec chambres donnant sur la pelouse, semble avoir été abandonné. A suivre !