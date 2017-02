L’Appel de la Forêt aux Etangs de Corot

A quelques minutes de Paris, à Ville-d’Avray, au coeur d’un havre de paix, la nature est reine et offre un cadre loin de l’agitation urbaine. Dépaysement garanti pour les hôtes de l’hôtel Les Etangs de Corot – 4*, 43 chambres personnalisées – qui seront, une fois installés, en totale communion avec la nature omniprésente et ses bienfaits.

En effet, fort du succès des ateliers Saveurs & Nature de l’automne 2016, Les Etangs de Corot proposeront dès le mois de mars un nouveau forfait : L’Appel de la Forêt, alliant détente, découvertes et gastronomie. L’hôtel accueillent déjà vos séminaires et incentives haut de gamme dans un environnement bucolique miraculeusement intact depuis plus d'un siècle et demi. Avec une vue imprenable sur les étangs ou sur les jardins, 6 salons modulables à la lumière du jour se prêtent à vos réunions.

Dépaysement & Ressourcement

Dès leur arrivée, les hôtes pourront se détendre au Spa Caudalie où ils choisiront un soin relaxant ou tonifiant pour se défaire des tensions et redynamiser leurs énergies.

Le lendemain, Christophe de Hody, naturopathe-herbaliste accompli, les emmènera en balade dans la forêt à la découverte de plantes comestibles. Les convives déjeuneront ensuite en présence du naturopathe dans un salon privé du restaurant étoilé Le Corot où ils retrouveront dans leurs assiettes les plantes collectées le matin même et élaborées par le Chef Rémi Chambard. Le végétal représente un aspect important de sa cuisine et magnifie des produits d’exception issus essentiellement du terroir francilien.



Après cette parenthèse gastronomique, les gourmets découvriront l’aspect médicinal de la forêt. Quelles sont les vertus curatives ou au contraire toxiques des herbes de nos contrées ? Là encore, le naturopathe répondra à toutes les questions. Pour parfaire cet après-midi, les botanistes en herbe pourront emprunter les vélos à la réception et continuer leur exploration ou se détendre au Spa Caudalie avant de se rendre au Café des Artistes pour un dîner équilibré.



Enfin, ce séjour se conclura le dimanche matin par un cours de yoga suivi d’un cours de relaxation. Les cinq sens en éveil, les clients devraient repartir l’esprit et le corps parfaitement apaisés.