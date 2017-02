La Lune de Mougins Hôtel & Spa, le sens du service avant tout !

Vous êtes en Provence-Alpes-Côte-D’Azur et vous rêvez d’un hôtel où vous pourrez évoluer comme un coq en pâte, choyé, pour des prestations dignes d’un 4 étoiles à un tarif attractif ? Vous pensez que c’est peine perdue ? Ne cherchez plus ! La Lune de Mougins vous accueille sur les hauteurs de Cannes, au coeur d’un Parc régional, à quelques encablures de l’aéroport de Nice.

Inscrit dans la droite ligne occitane, cet établissement intimiste 3 étoiles constitue un pied à terre parfait pour les petits groupes corporates désireux d’allier le travail à la détente. Bordé par des cyprès centenaires, des pins et des oliviers, véritable petit cocon, il offre calme et sérénité dans un cadre verdoyant. 47 chambres de style provençal dont 3 suites confortables sont à votre disposition ainsi que deux salles de séminaires entièrement équipées (vidéo projecteur, paper-board, fibre optique…) pour une capacité allant jusque 30 personnes.

Esprit maison & cuisine inspirée

Mais que serait un hôtel sans savoir-faire réceptif ? Ici, on cumule les bons points. Par exemple, l’accès au spa et le parking sont inclus dans le prix de la chambre dont le meilleur tarif est garanti — si réservation en ligne — grâce à une politique d'annulation flexible ; aucun frais de réservation, pas de paiement à l’avance, et ce à partir de 104 €.

Autres points forts : sous l’oeil avisé du responsable d’exploitation, Nicolas Deschamps, l’excellent Chef Florent Benoit et sa brigade vous proposent de déguster une cuisine provençale créative et savoureuse où chaque produit a été sélectionné avec minutie. Une expérience culinaire ensoleillée où la mise en valeur de plats régionaux et originaux raviront les palais les plus fins (jusqu’à 50 convives). Pour le déjeuner, un menu du marché deux plats est proposé à 25€, et pour le dîner, un menu trois plats à 31€ (hors boissons). Qualité/prix imbattable, d’autant que la carte change toutes les semaines !



L’été, la terrasse propose une ambiance typiquement méditerranéenne, le restaurant joue sur tous les fronts : terre ou mer, c’est comme il vous plaira !

Enfin, grâce à des installations de qualité et des produits Phytomer et Charme d’Orient, une gamme complète de soins corporels et esthétiques est proposée au Spa, ouvert de 10h30 à 21h tous les jours. Un espace exclusivement dédié au bien-être avec massages, gommages, bain relaxant, jacuzzi, hammam, sauna, douches sensorielles, bassin de balnéothérapie, fontaine à glace, fauteuils chauffants, tisanerie à volonté, etc. De 25 à 45€, les coffrets peuvent aussi être composés sur mesure. Ils sont toujours accompagnés d'un accès au spa de 1h30.



A destination de sa clientèle corporate et/ou individuelle, l’hôtel compte également un bar lounge, un service navette — en fonction tous les jours — et un terrain de tennis, à disposition gratuitement.

► www.hotel-lunedemougins.com