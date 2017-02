Mandarin Oriental s’installe à Honolulu

Le projet, dont l'ouverture est prévue début 2020, permettra au Groupe asiatique (29 hôtels et 8 résidences dans 19 pays et territoires) de s’implanter au coeur de cette destination touristique et d’affaires. Mandarin Oriental Honolulu fera parti du projet d'aménagement du Mana’olana Place, un immeuble de 36 étages avec jardins et lieux publiques, actuellement développé par l'entreprise Salem Partners basée à Los Angeles.



Situé au coeur du quartier d'Ala Moana, l'hôtel trônera à quelques minutes à pieds de Waikiki Beach et d'Ala Moana Beach, et à proximité du Hawaii Convention Center et du plus grand centre commercial de l'Etat, l'Ala Moana Center.

Confié aux architectes de l’agence [au]workshop, basée dans le Colorado, le projet propose une vision verticale, moderne et urbaine, d’un resort incarnant parfaitement la tradition hawaïenne du « lanai », estompant la frontière entre intérieur et extérieur.



Ses 125 chambres et suites refléteront la culture hawaïenne tout en s'inspirant de l'héritage oriental du Groupe. Mandarin Oriental assurera également la gestion de 107 Residences at Mandarin Oriental. Situées dans les étages supérieurs de la tour Mana'olan, elles offriront les propriétés privées les plus luxueuses de l’île.



Mandarin Oriental, Honolulu disposera d'un restaurant et d'un bar sur le toit de l'immeuble, dont les terrasses extérieures paysagées offriront de magnifiques vues sur le volcan Diamond Head, Ala Moana Beach et le centre-ville d'Honolulu.



L'hôtel comptera également un lobby lounge, un restaurant ouvert toute la journée, un Spa at Mandarin Oriental, un centre de fitness, une piscine extérieure et de vastes espaces de réunions avec vues sur les terrasses et les jardins environnants.

► www.mandarinoriental.fr