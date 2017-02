Le Cube Réceptions, un concept novateur

À Grasse, à 25 minutes de Cannes, dans un environnement calme et préservé, ce sont 700 m² d’espaces modulables qui vous sont proposés dans une atmosphère élégante et contemporaine.

Extérieur Escalier retro-éclairé Extérieur Séminaire salon Ylang Ylang Conférence salon Jasmin Dîner salon Jasmin Salon Neroli Séminaire conférence salon Ylang Ylang Séminaire salon Jasmin Webstudio Terrasse

Le Cube Réceptions préfigure un concept novateur. Dans le parc d’activité Les Bois de Grasse, il est en effet situé au coeur d’un centre d’affaires « Le Cube Business » dont la philosophie est l’échange, le bien-être au travail et la création de lien entre professionnels.



Le Cube Business propose ainsi sur un même site, la location de bureaux, d’ateliers, de salons de réceptions, de salles de réunion, d’un espace coworking et d’espaces de stockage (Monbox), pour organiser, dans les meilleures conditions, une activité de service, commerciale, administrative ou artisanale.

Prestations & équipements, une complémentarité exemplaire

Pour vos événements privés ou professionnels : mariages, soirées, meetings, cocktails, conférences, séminaires, galas, expositions, vernissages, anniversaires… le Cube Réceptions compte trois salons décorés avec soin : Jasmin – 220 m², jusqu’à 190 personnes en dîner et 300 personnes en cocktail ; Neroni – 140 m², jusqu’à 200 personnes en cocktail ; Ylang Ylang – 400 m², jusqu’à 350 personnes en dîner assis.

Il offre aussi la possibilité de louer des bureaux à la journée ou à la demi-journée avec sa formule « Espace Open Work » pour la réalisation de formation, réunions, entretiens privés, showroom...



Deux terrasses panoramiques avec vue sur la vallée arborée grassoise, jusqu’à la baie de Cannes, sont aménagées et aménageables pour tous vos besoins. A noter la totale flexibilité tant au niveau des horaires d’ouverture que de sa capacité d’accueil et de sa modularité. Le Cube Réceptions est l’un des rares établissements de la Côte d’Azur à proposer à la location ses espaces jusqu’à 5h du matin, sans supplément tarifaire.



Il peut accueillir sur un seul site, jusqu’à 700 invités. L’ensemble des salons est entièrement adaptable aux besoins de chaque événement et les clients ont l’opportunité de choisir en toute liberté leurs prestataires ou de confier la réalisation de leur projet à l’équipe d’experts du Cube Réceptions. Enfin, atouts indéniables sur la Côte d’Azur, Le Cube Réceptions dispose de parkings gratuits et d’accès directs dédiés aux prestataires professionnels.