Le Musée National du Sport, pour des événements ludiques et interactifs

L a vitrine d'exposition du XIIIème arrondissement ferme ses portes en 2013 afin de préparer le déménagement du musée vers Nice ; trente semi-remorques seront nécessaires au transfert des 45 000 objets et 400 000 documents (accessoires, tenues, trophées, mascottes, affiches, peintures, films, archives…) qui composent la collection, l’une des plus importantes au monde, pour une ouverture au public le 27 juin 2014.

Le Musée National du Sport (architecture Jean-Michel Wilmotte) oeuvre ainsi pour réunir une collection — complétée en permanence — destinée à permettre la compréhension du phénomène sportif sous l’angle historique, sociologique, anthropologique et économique.

Une scénographie dynamique, des objets mythiques

Pour les groupes corporates, le Musée National du Sport peut accueillir tous les événements jusqu’à 700 invités au milieu d’objets qui ont fait l’histoire du sport et parfois l’Histoire.



Il comprend :

– Un auditorium (80 sièges rétractables), conçu pour des spectacles, des conférences ou des projections.

– Un hall d’accueil, modulable, avec vitrines et accroches murales à personnaliser aux couleurs de votre entreprise (jusqu’à 300 personnes | 4 mètres de hauteur sous plafond).

– L’exposition temporaire, plus de 500 m² pour des soirées et dîners de gala animés, avec possibilité de réduire la surface en fonction du nombre d’invités.

– L’exposition permanente, 1 350 m² pour une immersion dans l’histoire du sport, avec simulateurs vélo, escrime, formule 1 et deux babyfoot géants. Ici, 4 grands défis attendent les visiteurs : défi sur soi, d’homme à homme, collectif et au-delà des limites. Capacité, 300 personnes en visite et 180 en dîner assis.

– Le Café des Aiglons, reconstitution d’un café des sports avec bar intégré et jukebox, typiquement niçois et scénographié. Jusqu’à 70 personnes + accès terrasse en dehors des horaires d’ouverture du musée.

– Les ateliers pédagogiques, habituellement utilisés pour des activités culturelles, il peuvent se transformer en un grand espace pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.



Thomas Fanari, responsable développement et communication, vous recevra avec le sourire et ses équipes, dans les meilleures conditions, en visites libres ou guidées. Plusieurs formules étant prévues à cet effet : exposition permanente, Stade + Musée, visite des réserves, privatisation des espaces.



>> www.museedusport.fr