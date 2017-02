Tiara Miramar Beach & Spa, le nec plus ultra du service !

Métamorphosé sous l’impulsion du groupe Tiara, le Miramar Beach & Spa de Théoule-sur-mer, proche de Cannes, affilié Small Luxury Hotels of the World, vous reçoit comme un roi ; le roi comblé — on le serait à moins — d’un paradis azuréen, avec horizon dépaysant, crique privée, plage(s) de bien-être, privilèges, etc.

Tiara Miramar Beach Hôtel Piscine Chambre Deluxe Restaurant Le Bistrot M Chef Guillaume Anor Restaurant Le Moya Spa

A dapté — et même conçu — pour accueillir les groupes corporates et/ou VIP, ce boutique-hôtel de luxe offre une multitude de points positifs. A commencer par une situation géographique enviable, les pieds dans l’eau, blotti dans un écrin naturel de roches et de végétaux sauvages, en contrebas de la corniche d’Or, l’un des plus beaux paysages au monde !



Ensuite, l’établissement offre 60 chambres et suites « orientales » aux terrasses et balcons dominant la Méditerranée dans le rouge décor de l’Estérel. 80% d’entre elles ont vue sur mer, 50% sont communicantes et une quinzaine disposent d’un divan convertible faisant office de lit supplémentaire. Sans oublier la suite Royale (210 m²), modulable, notamment en salles de sous-commissions (jusqu’à 12 personnes), et sa possibilité d’agrandissement en annexant 3 chambres au même étage pour une surface globale de 310 m² + une villa (170 m²) très Seventies, privatisable pour petit groupe désireux d’être en parfaite autonomie tout en bénéficiant des services dédiés de l’hôtel.

Romantique, discret, calme et professionnel

Côté travail, le Miramar Beach Hotel & Spa dispose de trois salles de réunion en lumière naturelle : une salle dans l’hôtel (18 personnes en boardroom) ; une salle dans un bâtiment annexe, face à l’hôtel ; une salle de 150 m² pouvant accueillir un séminaire de 80 à 100 personnes ou même deux séminaires, la salle étant divisible.



Mais encore, un accès direct à la mer, une crique protégée accessible en bateau, une piscine à débordement, deux restaurants dont un de plage (le Moya : l’eau en saoudien - 60 couverts), un bar-lounge avec coins et recoins, miroirs, luminaires suspendus, fenêtres en ogive donnant sur la Corniche, pour y grignoter quelques canapés, siroter un apéritif ou disputer une partie de billard après le dîner ; trois espaces conviviaux valorisant les produits locaux ; le Bistrot M comme Midi, Méditerranée, Miramar (40 couverts)… conduit par le chef exécutif Guillaume Anor qui, à travers une cuisine créative, laisse exprimer son tempérament méridional.



Enfin, un Spa de 400 m² réparti sur deux étages signé Sothys, une 5ème étoile toute neuve, bien méritée, et un service irréprochable complètent les prestations uniques de cet hôtel de villégiature des années 30 transformé en hôtel de classe internationale.



A noter que le groupe Tiara possède également le boutique hôtel Yaktsa 5* (21 chambres) tout proche du Miramar Beach & Spa, ajoutant ainsi un joyau de plus à sa collection d’hôtels de charme et d’adresses confidentielles.



>> www.tiara-hotels.com