Westminster Hotel & Spa, la métamorphose

Cet établissement historique 4*, propriété familiale et privée bien connue des Niçois et de certains vacanciers étrangers au goût sûr a fait peau neuve pour laisser place à un mix subtil de style classique et contemporain. Ceux qui ont connu l’hôtel avant sa métamorphose n’en reviendront pas !

Ascenseur Chambre supérieure vue sur mer Suite Junior Salon Belle Epoque Salon Président Terrasse du restaurant Spa Spa Sauna

E n témoignent un élégant ascenseur panoramique en verre, le nouveau restaurant au baies vitrées amovibles, un lobby plus spacieux et 99 suites juniors et chambres, devenues de luxueux écrins offrant une vue imprenable sur la célèbre Baie des Anges, sans compter les plafonds à moulures et fresques Belle Epoque qui côtoient désormais un mobilier design.



Plusieurs salons aux noms évocateurs : Président, Belle Epoque, Masséna, Victoire, Verdi et Meyerbeer — ce dernier, compositeur autrichien, écrivit dans l’hôtel l’une de ses plus belles oeuvres — permettent l’organisation de conventions, séminaires, lancements de produits et réunions de 15 à 180 personnes, ou de cocktails jusqu’à 400 invités. Les salons Président (190 m²) et Belle Epoque (110 m²) ont gardé leur splendeur d’antan : une décoration de style Belle Epoque avec plafonds à caissons de 7 mètres de haut ! Quatre salles de sous-commissions entre 20 et 35 m² complètent le dispositif d’accueil.

Une institution niçoise, un must événementiel

Le nouveau restaurant « Le Duc » vous accueille dans un cadre charmant et charmeur. Ici, deux possibilités s’offrent à vous : déguster votre repas en intérieur ou sur la terrasse climatisée avec vue sur la Grande Bleue.



Au déjeuner, « Le Duc » propose des formules à 19€ (entrée, plat ou plat, dessert) et à 25€ (entrée, plat, dessert) selon l’ardoise du jour. Un bar W comme… Westminster, dans une ambiance feutrée et cosy et, pour une parenthèse enchantée, Le Spa 27, 400 m² d’espace bien-être (soins Sothys et Thalgo), avec sauna, hammam, bassin de nage à contre-courant, espace beauté et 5 cabines de soins dont une de balnéothérapie et une VIP double avec douche sensorielle, mur de sel, etc.



