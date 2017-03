Mouratoglou Tennis Academy & Beachcomber French Riviera, le parfait resort

Beachcomber French Riviera Beachcomber French Riviera Chambre terrasse Chambre Salon Vue sur parc Patio Restaurant Restaurant Salle lancement de produit Mouratoglou Academy

P remière franchise de la célèbre enseigne mauricienne, le Beachcomber French Riviera Resort & Spa a entièrement été rénové par Patrick Mouratoglou en 2016 (6 mois de travaux), créant ainsi une synergie avec sa Mouratoglou Tennis Academy, attenante.



Un complexe hôtelier et sportif de neuf hectares comprenant un country club, un centre de santé, des boutiques, des terrasses, des terrains multisports, 34 courts de tennis, une piscine intérieure, 1 salle de gym, un restaurant, et des salles de séminaires auxquelles vous accèderez par un escalier-vitrine jalonné des trophées conquis par la championne Serena Williams, protégée de Patrick Mouratoglou. Pour sa part, le Beachcomber French Riviera reçoit tout type de réunion ou d’événementiel, y compris les lancements automobiles (Toyota février 2017).

Spécialement conçu pour des événements d’envergure : conventions, lancement de véhicules, etc.

D’une nuitée individuelle à des événements rassemblant jusqu’à 150 personnes en séminaire résidentiel et 400 participants en journée d’étude ou en cocktail, le Beachcomber French Riviera Resort & Spa compte 11 salles de réunion, toutes à la lumière du jour, organisées en 2 espaces de 480 m² et de 260 m² modulables.



Une pergola avec une toiture à lames orientables de 250 m² prolonge les salles de réunion et permet d’organiser, au bord de la piscine — en forme de raquette de tennis — un buffet ou un repas assis en cas de mauvais temps.



Pour s’aérer pendant les pauses, ces salles de réunion possèdent un accès à une terrasse, la vue sur la piscine ou sur le jardin. Côté hébergement, l’établissement propose 155 chambres rénovées de catégorie supérieure (24 m²) ou exécutive (35 m²) avec terrasse privative.



Un SPA partenaire « Cinq Mondes » et LPG de 700 m², une salle de fitness, 4 courts de Padel et les infrastructures de la Mouratoglou Tennis Academy complètent l’offre. La Journée d’étude s’entend à partir de 49€ TTC dès 10 personnes et l’Offre en résidentiel : Chambre + petit-déjeuner, à partir de 109€ TTC dès 10 chambres réservées.



>> fr.mouratoglou.com / www.hotel-resort-frenchriviera.com