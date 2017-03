Centre National des Congrès et Conventions de San José, Costa Rica

Vue aérienne - © ICT (Instituto Costarricense de Turismo) Hall d'exposition - © ICT (Instituto Costarricense de Turismo) Lobby - © ICT (Instituto Costarricense de Turismo) Végétation - © ICT (Instituto Costarricense de Turismo) Vue aérienne - © ICT (Instituto Costarricense de Turismo)

I l sera situé à 9,5 km du centre-ville de San José et à seulement 8 km de l’aéroport international de Juan Santamaría, principale voie d’entrée au Costa Rica pour les voyageurs étrangers. L’édifice comptera 15 600 m² de superficie et pourra accueillir jusqu’à 4 600 personnes. Il combinera un design et une technologie de pointe avec un impact limité sur l’environnement. Rappelons que Le Costa Rica est leader mondial du tourisme durable et de l’écotourisme.

Intégré dans un « Plan Promotionnel du Tourisme de Réunions et Incentives »

La construction de ce Centre de Congrès s’inscrit dans le Plan Promotionnel du Tourisme de Réunions et Incentives 2015-2018 ; un plan qui a pour vocation de faciliter l’organisation, le développement, et la mise en oeuvre d’actions de communication et de marketing destinées à promouvoir l’image du pays comme une destination adaptée au tourisme de réunions.



Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme de réunions est un secteur particulièrement dynamique qui offre d’innombrables bénéfices aux économies locales. Par ailleurs, sa croissance rapide stimule la concurrence entre pays. L’Association Internationale des Congrès et Conventions (ICCA) enregistre actuellement 120 000 congrès dans le monde pour 120 millions de participants.



« Le Centre National des Congrès et Conventions est au coeur des priorités du gouvernement actuel depuis de longues années. Il marque un premier pas dans l’histoire du tourisme de notre pays qui souhaite s’imposer comme nouvelle destination dans le secteur des conférences mondiales », a déclaré Mauricio Ventura, le Ministre du Tourisme du Costa Rica.



Un nouveau défi donc pour les Costariciens, qui grâce à ce nouvel outil réceptif devrait dynamiser leur économie locale.