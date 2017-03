La Rive, à Lyon, l’appartement connecté

Avec une surface de 280 m² cet appartement de style haussmannien bénéficie d’une localisation de choix entre le quartier d’affaires de la Part-Dieu et l’hyper centre de Lyon. Destinées aux professionnels et groupes d’entreprises, 3 salles sont agencées de manière à garantir la confidentialité, la tranquillité et la convivialité de ses hôtes.



Différentes configurations sont possibles pour vos événements : séminaire dans l’i-Room, journée d’étude dans la Study Room, réunion dans la Tiny Room ou invitation de vos partenaires et prospects pour un cocktail ou un buffet déjeunatoire dans la Bubble Room.

Des innovations high-tech

La Rive joue également la carte des nouvelles technologies grâce à sa Game Room. Vous pourrez ainsi développer l’esprit d’équipe de vos collaborateurs et renforcer vos liens professionnels grâce à la réalité virtuelle, en vous détendant avec des consoles de salons mises à votre disposition ou en revivant votre enfance, une borne arcade nouvelle génération étant disponible à cet effet.



Pour découvrir ce nouveau lieu événementiel lyonnais, un cocktail est organisé le 16 mars prochain à partir de 19h30 sur le thème « lâchez prise » ? Cadeaux, surprises et découvertes sur place !

► larive-lyon.fr