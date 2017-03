Les Hoteliens, l’offre corporate des hôteliers indépendants

Né de plusieurs constats : la volonté de la cible corporate de se recentrer sur une offre hôtelière indépendante structurée, le développement continu de la technologie du voyage, le besoin de rationaliser les budgets de dépenses hôtelières côté entreprises et l’isolement de l’hôtelier indépendant, la communauté des hôtels indépendants français est désormais rassemblée à travers Les Hoteliens, unique spécialiste connecté permettant la distribution d’hôtels indépendants sur le segment du voyage d’affaires.



Les Hoteliens, ce sont trois acteurs experts, actifs et complémentaires du secteur. La SEH, premier groupe européen d’hôtellerie indépendante, S4BT Solution For Business Travel, spécialiste français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires, et VP Conseil, spécialiste de l’univers corporate, pilote du projet, porté par Véronique Parisot, diplômée lESCAET, ex conseillère voyages d’affaires chez Havas Voyages et Carlson Wagonlit, puis responsable des ventes chez Accor Travel ou responsable grands comptes chez American Express Voyages d’Affaires.

Indépendance et distribution conjuguées

Face à la multiplicité des canaux de réservation, les hôtels indépendants ont ainsi leur réseau de distribution, leurs solutions et connexions en accès direct à la cible corporate avec un point d’entrée unique. Ils sont présents dans le panel global des solutions d’hébergement en France tout en gardant leur propre identité, sans changer les outils et les habitudes.



En respectant la politique voyages, en aidant à optimiser la dépense, en simplifiant le parcours du voyageur et en transférant leurs données pour plus de transparence, Les Hoteliens répondent aux besoins de l’entreprise.

► www.leshoteliens.com