Séminaires et events à la Maison de La vache qui rit

Un espace attractif et original, convivial et innovant, qui présente plus de 600 pièces, patrimoine de la marque : objets de collection, bandes dessinées, films publicitaires, animations et jeux interactifs dans une approche ludique.

Un auditorium, une salle de réunion

Et au sortir de l’exposition, un parcours en plein air de 1 300 m² jalonné de jeux, permet aux enfants de continuer à s’amuser tandis que leurs parents peuvent, s’ils le souhaitent, profiter d’un moment de détente sur la terrasse – en juillet et août – attenante à l’espace restauration “La petite marmite”.

La nouveauté, c’est que la Maison de La vache qui rit, outre les loisirs proposés sur place (visites et animations autour de l'exposition permanente et des expositions temporaires, mais aussi des animations autour du fromage fondu), vient d’ouvrir une espace dédié aux groupes d’entreprises.



Cet espace peut accueillir 80 personnes en auditorium et 15 personnes en salle de réunion. Voir tableau des équipements ci-contre.

► www.lamaisondelavachequirit.com