Grotte de la Cocalière : une nuit insolite à 50 mètres sous terre

En effet, installée dans une vaste salle de la grotte, c’est une pyramide transparente de 3,50 m de haut et de 25 m² qui accueillera les amateurs de sensations fortes pour une nuit sous une voûte constellée de merveilles naturelles.



Les jeux de lumière conçus sur-mesure permettront aux hôtes d’observer les splendeurs de la Grotte aux diamants, avant de rejoindre les bras de Morphée, bien au chaud, à l’abri des 14°C ambiants.

Un espace créé sur-mesure pour une prestation unique

Un concept atypique qui permet également de visiter la grotte en compagnie d’un guide, puis de profiter du cadre exceptionnel (avec stalactites scintillantes, cristaux de calcites, concrétions à couper le souffle…) autour d’un dîner gastronomique. Au petit matin, vous pourrez également partager vos impressions lors d’un petit-déjeuner digne des plus grands aventuriers.

Pour concevoir cet espace, Cédric Lochu, finaliste de “la maison la plus originale de France”, et Arnaud Morgan, chaudronnier de formation et ferronnier de talent, ont rivalisé d’ingéniosité pour concevoir cet espace en phase avec l’univers souterrain : installation sans béton ni ciment, matériaux résistant à l’atmosphère, ventilation naturelle, mobilier lumineux, éclairage tamisé et orienté vers les concrétions, équipement connecté...



Tout a été pensé pour intégrer la pyramide dans son environnement particulier sans impact pour la grotte, tous les matériaux utilisés étant recyclables. La pyramide pourrait donc disparaître sans laisser aucune trace... Alors dépêchez-vous d’en profiter !