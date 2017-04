Les Loges de La Monnaie à La Rochelle

Design et surprenant, La Monnaie Art & Spa, membre du label de boutique-hôtels TemptingPlaces depuis mai 2014, a souhaité s’agrandir en ajoutant 5 nouvelles chambres. L'hôtel compte un total de 34 chambres spacieuses en catégorie confort ou exclusive, ainsi que deux suites ; au pied de la Tour de la Lanterne.



Dans cette nouvelle dépendance entièrement rénovée en 2016, il règne un doux parfum de rose qui rend hommage au style classique des demeures bourgeoises des armateurs rochelais et s’inspire de l’ambiance feutrée des salons littéraires de l’époque. Les tonalités – pastel et maritime – offrent une atmosphère chaleureuse et néo-classique.

La Monnaie Art & Spa, patrimoine historique

Raffinées, audacieuses ou poétiques, les 4 chambres et la Suite qui composent les Loges de La Monnaie se distinguent par leur charme, chaque chambre se devait d’être unique. Point commun ; elles sont toutes décorées de tapisseries originales, imaginées par Pierre Frey.

À disposition de ses hôtes, Les Loges de La Monnaie proposent également 2 salles de séminaires et un écrin de verdure, Le Jardin des Loges.



Entre le Vieux Port et la plage de La Concurrence, la localisation est exceptionnelle et permet d’épouser d’un seul regard les onze siècles d’histoire de La Rochelle.



>> www.hotelmonnaie.com