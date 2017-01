Nord-Pas-de-Calais Tourisme marque son ancrage sur le digital

En lançant cette initiative collaborative et interactive, Nord-Pas-de-Calais Tourisme souhaite marquer un tournant dans sa stratégie de communication envers ses publics cibles tout en suscitant l’émotion autour des atouts de la région.

Tous à vos clics !

En partenariat avec les communautés d’Instagramers de Lille et d’Arras, @igerslille et @igersarras, Nord-Pas de Calais Tourisme invite donc les habitants et visiteurs de la grande région (grand public ou d’affaires), à partager leurs plus beaux clichés sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram.

Les photos postées doivent illustrer l’une des quatre catégories thématiques suivantes :



• Rendez-vous en ville

• Un air de Mer

• Les Grands évènements

• La tête au vert



Les photos peuvent également être adressées aux organisateurs par mail, sur la plateforme dédiée à cet effet www.northernfrance-challenge.fr. Un gagnant sera sélectionné dans chaque catégorie, et remportera un séjour dans la région.