Matérialité de l'invisible l'Archéologie des Sens, le Centquatre

Une cartographie personnelle et mouvante

Celle-ci regroupe des travaux d’artistes en résidence au Cenquatre dans le cadre du projet européen NEARCH, tels Agapanthe (Konné & Mulliez), Ali Cherri, Miranda Creswell, Nathalie Joffre et Julie Ramage, ainsi que des installations d’artistes invités : Hicham Berrada, Anish Kapoor, Johann Le Guillerm, Ronny Trocker, et les performances d’Adrian Schindler et d’Eric Arnal Burtschy. À travers leurs oeuvres : sculptures, installations, photographies, vidéos, dessins et performances, ces artistes dressent une cartographie personnelle, mouvante et non exhaustive du rapport de l’Homme à son environnement et à son histoire, en particulier à travers une rencontre provoquée entre art et archéologie.

>> www.104.fr



NEARCH*. Projet financé avec le soutien de la Commission européenne (programme Culture), réunit des instituts de recherche, des universités et des institutions culturelles de 11 pays européens. Son objectif est dʼexplorer et de renforcer les rapports quʼentretiennent les citoyens européens à lʼarchéologie et à leur patrimoine culturel.