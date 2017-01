En supercar dans la région de Bordeaux !

Pour la première fois en France, SuperCar RoadTrip — société basée à Bordeaux créée par Benjamin Gillet, passionné de belles mécaniques — permet au plus grand nombre de prendre le volant d’une de ces voitures inabordables au quotidien, sur un itinéraire de 125, 150 ou 180 km.

Des conditions de location très attractives

299 euros pour prendre le volant d’une Ferrari F430 ou 329 euros pour prendre celui d’une Lamborghini Gallardo est une offre qui tranche avec les prix actuellement pratiqués. SuperCar RoadTrip se veut jusqu’à 4 fois moins cher que la concurrence pour un plaisir de conduite partagé avec le passager de son choix. Sans dépôt de garantie et grâce à une organisation spécifique, l’accès au plaisir de conduire est simplifié à l’extrême.

Avec la volonté affirmée de démocratiser la conduite de véhicules d’exception, SuperCar RoadTrip permet à tous les détenteurs d’un permis de conduire de venir tenter une expérience unique (Les conducteurs de moins de 25 ans sont également les bienvenus, sans supplément. Pour les plus petits budgets, il est proposé la location d’une SECMA F16 à seulement 99 € pour 125 km).



Assurance “Tous risques” avec franchise de seulement 2 500 €, véhicules d’accompagnement et d’assistance, briefing au départ, reportage photos et vidéo GoPro HD, report en cas de pluie... Tout est prévu dans l’offre proposée par la jeune société bordelaise.



>> www.supercar-roadtrip.fr