Un Professorship dédié au marketing des événements

Par la création de ce nouveau Professorship, Viparis, UNIMEV et ESCP Europe, sous l’égide de la fondation ESCP Europe, ainsi que les autres partenaires financiers, Congrès et Expositions de Bordeaux, Eurovet, FG Design et Hopscotch, affirment leur volonté concordante de faire de l'industrie des événements l'un des grands enjeux économiques d’aujourd’hui et de demain.

Un accord conclu pour 2 ans et qui vise cinq objectifs :

• Donner un ancrage professionnel pour réaliser des travaux ;

• Permettre la production et la diffusion de travaux de recherche et d'enseignements sur la thématique du marketing des événements ;

• Contribuer à la professionnalisation, à l’excellence et à la différenciation de l’industrie française de l’événement et de ses acteurs ;

• Sensibiliser au rôle stratégique de l’industrie des rencontres et événements dans le développement des entreprises, des filières et communautés d’acteurs, et des territoires ;

• Valoriser les recherches sur le secteur des salons et des expositions et sur l'industrie des rencontres et événements auprès des communautés étudiantes, scientifiques, professionnelles et institutionnelles.