Vacances de Pâques 2016 : les meilleures city breaks

Paris continue néanmoins à avoir la cote puisqu'il s'agit cette année encore de la ville préférée des Français pour les vacances d'avril… et ce, même si c'est la destination dont le prix du billet d'avion est le plus élevé. Les consultations sur le site de Liligo mettent en avant une forte progression de Nice par rapport à l'an passé, qui gagne 2 places pour atteindre la 2e marche du podium, juste avant Marseille.

Pour la France, Paris et Nice en tête

Grande nouveauté ; en gagnant une place, Nantes fait son entrée dans le classement. Le climat de l'île de Beauté ne laisse pas non plus insensible les Français : Ajaccio, Bastia ou encore Figari sont toutes trois fortement plébiscitées en se retrouvant respectivement à la 4e, 5e et 7e place du top 10 des destinations nationales les plus populaires pour les vacances d'avril. D’après Liligo, le prix des billets d'avion est en baisse de 5 % entre 2015 et 2016 pour la même période et les Français plébiscitent massivement un séjour à l'étranger (92 %). Seuls 8 % envisagent de rester en France (même tendance qu'en 2015).