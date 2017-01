L’Office du Tourisme d’Abu Dhabi fait son roadshow

Capitalisant sur la hausse du nombre d’arrivées en provenance d’Europe, la délégation a commencé son tour à Milan le 14 mars, avant de s’arrêter à Paris le 15 mars, puis à Manchester le 16 et enfin le 17 à Amsterdam. Au Pershing Hall à Paris, se sont joints à l’Office du Tourisme, la compagnie aérienne nationale des Emirats Arabes Unis, Etihad Airways, les hôtels Park Hyatt, Shangri-La Hotel et Jannah Hotels & Resort, les réceptifs Al Burj Travel, Bis Bus Tours et Rayna Tourism, et la compagnie Miral, en charge de promouvoir Yas Island.

Séduire les représentants européens du MICE

Des chefs de produits, des agents de voyages, des partenaires médias et des représentants MICE étaient invités aux workshops pour assister à des présentations mettant en lumière la diversité de l’offre touristique à Abu Dhabi. « L’Europe est un marché vital pour nous, et ces quatre pays ont cumulé à eux seuls près de 400 000 visiteurs à Abu Dhabi en 2015, sur les 4,1 millions d’arrivées au total dans l’émirat », a déclaré Mubarak Al Nuaimi, directeur de la promotion et des bureaux à l’étranger de TCA Abu Dhabi.



>> www.visitabudhabi.ae