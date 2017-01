Microscopie du banc au centre d’art de l’Onde

documentation céline duval

Points de vues, série, 2015

Encre polymère sur dibond 80 x 53 cm chaque image

Courtesy Semiose galerie, Paris

Sur une proposition de Sophie Auger-Grappin et Aline Gheysens, des oeuvres contemporaines mais aussi historiques de James Benning, Daniel Gustav Cramer, Julie Desprairies, documentation céline duval, Isa Melsheimer, Martin Parr, Zoyâ Pirzâd et Isabelle Martin, Alexandra Sà, Anne Laure Sacriste, Jorge Santos… en partie produites pour l’occasion, investissent les espaces du centre d’art mais aussi les rues de la ville.

Se repositionner dans la ville

À travers des installations, films, vidéos, sculptures, photographies et performances, l’exposition — scénographiée par les architectes Benjamin Foerster-Baldenius et Andreas Krauth du collectif raumlaborberlin — se déploie ainsi également à l’extérieur. Elle consiste à réunir en constellations les multiples manières dont les artistes, de toutes aires géographiques et temporelles, se sont emparés de deux faisceaux de questions soulevées par la thématique du banc : sa forme dédiée au repos, à l’observation, et sa fonction d’instrument social. Avis aux groupes d’entreprises !