À l’aube du MS Elbe Princesse de CroisiEurope

CroisiEurope © Bernard Biger

Pour symboliser l'amitié franco-allemande, une marraine et un parrain emblématiques avaient été choisis : Madame Anke Rehlinger, Ministre des Affaires Economiques du Land de la Sarre et Monsieur Jean-Claude Tribolet, Ministre Conseiller, représentant M. Philippe Etienne, Ambassadeur de France. Goetten, l'agent général de CroisiEurope en Allemagne, ambassadeur de la compagnie outre Rhin, quelques tours opérateurs et journalistes ont également participé à l'événement.

Naviguer de Berlin à Prague

Ce bateau innovant à roues à aubes navigue déjà de Berlin à Prague sur l'Elbe et la Moldau. Grâce à sa dimension, il accostera au coeur des villes et permettra la visite de sites incontournables tels que Berlin, Potsdam et le parc de Sans Souci ; Wittenberg, ville de Luther ; Meissen et sa porcelaine ; Dresde, la Florence de l'Elbe ; Elbsandsteingebirge, merveilles naturelles et architecturales ; Litomerice, le charme d'un lieu rempli d'histoire et Prague, la mythique ville dorée.



Construit au Chantier naval de Saint-Nazaire, le MS Elbe Princesse mesure 95,37 m de long pour 10,50 m de large sur 2 ponts et 2 roues à aubes à l'arrière. Il dispose de 40 cabines spacieuses, toutes avec vues extérieures, pouvant accueillir 80 passagers, avec un maximum de confort à bord : wifi, climatisation et chauffage, écran TV plat, radio, sèche-cheveux, coffre-fort, restaurant panoramique...





MS Elbe Princesse © Bernard Biger