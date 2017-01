Le Costa Rica accueillera l’ICCA 2018

Lors de la dernière édition du salon IMEX, qui s’est tenu à Francfort en Allemagne du 19 au 21 avril dernier, le Costa Rica a été sélectionné pour accueillir l’événement de l’Association Internationale des Congrès et Conventions (ICCA) en 2018, le plus important d’Amérique Latine.

Selon Mauricio Ventura, Ministre du Tourisme du Costa Rica : « L’ICCA est une organisation très importante pour le tourisme d’affaires dans le monde. Je salue le travail conjointement réalisé par les différents membres du secteur privé costaricien et l’office du tourisme du Costa Rica (ICT) dans le cadre de la candidature du pays, qui a permis de faire du Costa Rica le pays d’accueil de cet événement international. La plus importante rencontre du tourisme d’affaires d’Amérique Latine ».

Un positionnement renforcé dans le tourisme d’affaires

Alexandra Torres, Présidente du sommet de l’ICCA en Amérique Latine, a déclaré pour sa part : « C’est une grande satisfaction de pouvoir annoncer que le Costa Rica sera en 2018 le pays d’accueil en Amérique latine de ce rendez-vous d’affaires annuel. Nous sommes très heureux de pouvoir découvrir une destination marquée par le tourisme durable, l’amabilité et la générosité, comme peut l’être le Costa Rica ».



L’ICCA regroupe les principaux organismes spécialistes dans l’organisation, les transports et l’accueil de réunions et évènements internationaux. Cette organisation compte près de 1 000 membres, entreprises et associations, dans plus de 90 pays à travers le monde.



► www.visitcostarica.com

► www.iccaworld.com