La Vallée Village avec l’exposition Monumenta au Grand Palais

Depuis 2007, Monumenta invite un artiste d’envergure internationale à se produire sous la Nef du Grand Palais (13 500 m² et une immense verrière de 35 mètres de hauteur). Pour succéder à Christian Boltanski, Anish Kapoor ou Daniel Buren ces dernières années, c’est Huang Yong Ping, artiste né en Chine en 1954 et vivant en France depuis 1989, qui a été choisi.

Figure majeure de l’avant-garde chinoise des années 1980, Huang Yong Ping est l’initiateur du mouvement Xiamen Dada, dont le mot d’ordre est « Le zen est Dada, Dada est le zen ». Véritable fondateur de l’art contemporain en Chine, il réalise au sein de ce groupe des actions radicales qui cultivent un goût certain pour le paradoxe et la contestation par l’absurde. S’inspirant de récits mythiques, qu’ils soient religieux ou philosophiques, il revisite et mêle des croyances et référents d’Orient et d’Occident dans un travail qui remet en cause nos certitudes.

Art & business

Pour cette édition Monumenta 2016, l’artiste a réalisé une oeuvre magistrale représentant un paysage symbolique du monde d’aujourd’hui. De son côté, La Vallée Village, au-delà de sa vocation de destination shopping, souhaite offrir à ses visiteurs une fenêtre sur le monde de la création et de la culture. Après l’exposition Elisabeth Louise Vigée Le Brun en 2015, La Vallée Village a ainsi le plaisir de s’associer à cette exposition forte en symboliques.





Situé à 35 minutes du centre de Paris et à 5 minutes de Disneyland Paris, La Vallée Village réunit 120 marques prestigieuses et une galerie d’art contemporain. Ses visiteurs bénéficient de prix réduits (-33% minimum) tout au long de l’année sur le prix de vente conseillé du meilleur des collections des saisons précédentes des plus grandes marques françaises et internationales de la mode et du luxe.