Vendée Globe 2016 & Tourisme d’affaires

Du 15 octobre au 6 novembre 2016, les entreprises pourront ainsi profiter des prestations BtoB du Village Vendée Globe. Les dirigeants et cadres qui souhaitent associer l’image de leur entreprise à celle du Vendée Globe pourront intégrer le « BCVG », Business Club Vendée Globe. Le Village Entreprises du Vendée Globe est un espace BtoB de 3 000 m² conçu pour optimiser les relations professionnelles. Dans le cadre du Village Entreprises, les clients pourront bénéficier des prestations suivantes : Loges au premier étage avec terrasse et vue sur le port (versions 47,5 m² et 60 m²). Loges au rez-de-chaussée avec vue sur le port (50 m²). 2 salles modulables (100 m² et 200 m²) pour les réunions, réceptions, cocktails ou autres formes événementielles. Le restaurant bistrot chic « Le Légendaire » (jusqu’à 500 convives) et le restaurant gastronomique « L’Odyssée » (jusqu’à 40 personnes - 5 tables rondes de 8 convives). Le lounge bar du Village Entreprises (également accessible aux membres du Business Club Vendée Globe et à leurs invités). Plusieurs activités incentives, découverte, clef en main et sur mesure seront également proposées ; par ex. balade à vélo sur les pistes cyclables à travers la forêt et la plage des Sables d’Olonne — de 10 à 40 participants — avec accueil par le skipper Arnaud Boissières pour une visite privilégiée de son bateau engagé dans la prestigieuse course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance...





Un challenge photo digital réservé aux entreprises

Pour célébrer cette année exceptionnelle, Vendée Tourisme lance un grand challenge photo digital du 14 septembre au 5 octobre 2016 réservé aux entreprises avec de nombreux lots « tourisme d’affaires » à la clé pour récompenser les meilleures performances : places VIP sur un bateau pour vivre le Grand Départ du Vendée Globe le dimanche 6 novembre, espaces privatifs au centre des congrès des Sables d’Olonne, incentives autour du Village…



Pour participer, c’est très simple, les internautes seront invitées à publier leur photo la plus créative autour de la thématique « Vendée Globe » sur la page Facebook "VendeeTourismePro", onglet "Vendée Affaires Challenge". Pour gagner, les challengers devront mobiliser leurs communautés en ligne et obtenir plus de « likes » que leurs concurrents. Toutes les informations concernant ce jeu se trouvent sur le site www.vendee-tourisme.com, rubrique "Vendée Affaires Challenge".