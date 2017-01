Tourism Academy, spécialiste de la formation digitale

La France, 1ère destination touristique, renforce encore sa fréquentation avec une estimation a plus de 85 millions de visiteurs internationaux en 2015. La France reste toutefois mauvaise élève en terme dʼaccueil : les acteurs du tourisme sont souvent peu performants — qualité de service, maîtrise du digital... Grâce à ses formations sur mesure, Tourism Academy se positionne comme un accélérateur de conduite du changement dans les entreprises sur le tourisme.

Une approche ludique et didactique

Les formations dispensées se présentent comme un jeu compétitif entre les participants. Les MOOC se base sur trois niveaux graduels : base, avancée, et coach. Ces trois niveaux permettent lʼobtention de badges et de certificats de réussite. Lʼinteraction entre utilisateurs via des chats offre la possibilité de défier dʼautres apprenants afin de remporter des points.



Ces formations digitales sont intuitives, interactives et évolutives. Par rapport aux MOOC traditionnels, ceux développés par Tourism Academy enregistrent un taux dʼengagement de plus de 60% et 50% de taux de réussite.



Tourisme Academy intervient à trois niveaux. Tout dʼabord en consulting pour définir la stratégie de lʼentreprise, puis avec le MOOC Publishing en proposant une offre sur mesure au client par la production de contenus exclusifs, et enfin en coaching et transfert de compétences pour prolonger au sein de lʼentreprise les effets bénéfiques de la formation.