Squarebreak bouscule les codes de la location saisonnière

L’obligation de location du samedi au samedi, pratique quasi-généralisée, va à l’encontre de la tendance actuelle vers des vacances plus courtes, plus flexibles et loin des mouvements de masse. Les bouchons du vendredi soir, les pointes dans les aéroports, les chassés croisés dans les stations ne seront bientôt qu’un mauvais souvenir. Fidèle à son esprit précurseur, qui lui a valu le récent soutien du groupe AccorHotels, Squarebreak veut ainsi rendre la location de vacances plus souple et plus confortable.

Des dates et des durées de séjour « à la carte »

« Les vacanciers sont, pour la plupart, des gens qui travaillent et qui doivent adapter leurs vacances à leurs contraintes professionnelles. Imposer des arrivées et des départs le samedi uniquement est dépassé. D’autant plus que les vols sont souvent plus chers en week-end sur les destinations les plus prisées », observe Hugues van Heesewijk, CEO et co-fondateur de Squarebreak.



Plus souple et plus efficace. Dès cet été, Squarebreak va donc commencer à proposer des dates d’arrivée le vendredi ou le dimanche, voire en milieu de semaine sur certaines de ses destinations. Autre mesure phare, il sera possible de réserver une villa à partir de cinq nuitées et non pas obligatoirement pour la semaine entière. L’objectif est de faciliter la vie des vacanciers, certes, mais aussi d’améliorer le taux d’occupation des villas, à la plus grande satisfaction des propriétaires.



► www.squarebreak.com