La marque « Ville Impériale » devient une association

Lancée en Octobre 2011 par les villes de Rueil-Malmaison, Compiègne, Saint-Cloud et Fontainebleau, la marque « Ville Impériale », qui a pour vocation de réunir les villes françaises pouvant justifier, par leur histoire et leur patrimoine actuel, de liens forts avec le 1er et le 2nd Empire, accélère son développement en devenant une association.

Jusqu'à présent au nombre de huit (Rueil-Malmaison, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Cloud, Autun, Montereau-Fault-Yonne et Brienne-le-Château), les villes membres du réseau sont 12 depuis peu, puisqu'Ajaccio, Biarritz, Rambouillet et l'Ile d'Aix ont été admises par le comité scientifique de l'association.

12 villes touristiques, historiques et patrimoniales

Son président fondateur, Patrick Ollier, député-maire de Rueil-Malmaison, a rappelé aux nouveaux adhérents que : « Ce réseau Impérial donnait aux villes une réelle visibilité touristique et culturelle auprès du grand public et des professionnels du tourisme ».



Cette nouvelle association devrait permettre à ces douze villes membres de valoriser leur patrimoine lié au 1er et au 2nd Empire, mais surtout de dynamiser leur offre culturelle et touristique à travers des actions de promotion, notamment via le site internet commun, par la mise en place de circuits touristiques et historiques...



► www.ville-imperiale.com