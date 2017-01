Trouver le soleil avec Abritel !

En France, ce sera bikinis et châteaux de sable !

Pour les vacances d’été 2016, la France conserve sa place de destination préférée des vacanciers français, avec une augmentation des réservations de 33% par rapport à l’été dernier. Et ce sont plus des deux tiers des Français qui ont réservé pour un séjour en France cet été.



Les grandes gagnantes de cet été 2016 sont cette année encore les régions de bord de mer, avec le Sud de la France en tête qui confirme la recherche du soleil. La Méditerranée remporte les 4 premières places du classement des régions les plus demandées sur Abritel.fr, avec Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se maintient en première position (+34% de réservations par rapport à l’été dernier), suivie de l’Aquitaine (+39%), de la Corse (+38%) et du Languedoc-Roussillon (+30%).



Plus à l’Ouest, la Bretagne connait cet été encore une belle progression de 25%, bien que moins forte que la moyenne nationale, mais c’est le littoral charentais (tiré par l’île de Ré et d’Oléron) qui enregistre la croissance la plus forte en France, avec +42% de demande.



Avec des réservations en hausse de +34%, la région Rhône-Alpes bénéficie des vacanciers souhaitant goûter aux joies de la montagne l’été. Sports, balades et grand air rythmeront ainsi les journées de voyageurs en quête de vacances au vert.

A l’étranger, l’Europe brille et l’Amérique séduit

L’Espagne maintient sa position de première destination hors hexagone pour les vacanciers français, avec des réservations en hausse de 45%. Elle est suivie par l’Italie et le Portugal, qui enregistrent respectivement +28% et +40% de réservations.



Outre-Atlantique, après 2 années de baisse des réservations, les Etats-Unis reprennent des couleurs avec une belle hausse de 22% de la demande. Plus au Sud, le Brésil est quant à lui porté par les Jeux Olympiques et les réservations vers cette destination sont quasiment multipliées par 6 !