Une sortie en trimaran de course avec Grand Large Emotion

« L’Ultim’Emotion », trimaran de tous les superlatifs : 80 pieds, 5 tonnes de carbone, un mat de 30 mètres, une surface de voilure totale de 420 m², pour naviguer sur une véritable formule 1 des mers. Seule une dizaine de ces maxis trimarans évoluent actuellement au plus haut niveau de la course au large.

En demi-journée ou une journée complète

Participer aux manoeuvres, prendre la barre et naviguer à 30 noeuds sur une coque, c’est la proposition tonique faite par Grand Large Emotion pour les fêtes de fin d’année. À 3 heures de paris, le Trimaran « Ultim’Emotion » attend les participants à 200 m de l’arrivée du TGV pour des runs de vitesse sur un plan d’eau qui a accueilli des courses prestigieuses et a servi de base d’entraînement de la coupe de l’América.

Le Trimaran « Ultilm’Emotion » est amarré au port de Sète (34/Hérault) et disponible dans tous les ports de Méditerranée. Offre spéciale Noël : à partir de 490 € la demi-journée par personne. Privatisation du bateau possible.



A noter que ce bateau est actuellement à la recherche d’un sponsor pour une course unique : la nouvelle course transatlantique réservée aux ultimes, qui partira de Saint Malo pour relier New York en juillet 2017. Baptisée THE BRIDGE cette course verra s’affronter les maxis trimarans les plus rapides au monde à l’occasion du centenaire de débarquement américain de 1917 !



