Les Journées d’études de France Congrès & Evénements à Cannes

La Ville de Cannes et le Palais des festivals et des Congrès ont accueilli du 24 au 26 octobre 2016 les Journées d’Etudes de France Congrès et Evénements, l’association regroupant les villes et métropoles françaises possédant un centre de congrès et présidée par Philippe Augier, Maire de Deauville.

La centaine de décideurs — élus et professionnels — accueillie par David Lisnard, Maire de Cannes, président du Comité régional du tourisme Côte d’Azur, a pu prendre part à un programme mixant découverte de la destination cannoise et réflexions prospectives sur les enjeux du tourisme d’affaires.



La France est la cinquième destination du tourisme d’affaires dans le monde. L’activité des événements professionnels (salons BtoB, congrès, séminaires, incentives, etc.) génère près de 7,5 milliards d’euros au plan national. Mais notre pays connaît une concurrence internationale forte et grandissante, d’où l’enjeu de ces journées de partage d’idées et de réflexions permettant de mettre en exergue des pistes d’évolution.

Le marketing territorial, au centre des débats

Pendant deux jours, ces professionnels du tourisme ont débattu autour des thèmes fondamentaux de l’attractivité territoriale. Ces enjeux portaient notamment sur la place de la créativité et de l’expérimentation, la transition numérique, les nouveaux facteurs de compétitivité à 5-10 ans, la démarche Innov&Tech, etc.



Parmi les interventions, trois ont particulièrement retenue l’attention. D’abord, celle du co-fondateur de TheFamily, Nicolas Colin, sur la transition numérique qui aujourd’hui impacte fortement l’économie des destinations et la compétitivité territoriale : « C’est un paradigme qui impose un nouveau mode de fonctionnement impliquant notamment agilité en terme de services et de mise à disposition de l’information, capacité à s’adapter, pertinence de la prescription et des offres... tout en tenant compte des spécificités locales et de la dimension territoriale, élément majeur. Le numérique permet de créer de la valeur systématique, de concilier la qualité et la grande échelle, mais aussi de mettre à disposition les données d’une destination dans toute sa dimension, en ligne et en temps réel ».



Sur le même registre, le maire de Cannes, David Lisnard, a évoqué l’importance de la chaîne de valeurs créée au niveau de l’accueil, des services locaux et de l’expérience vécue par le consommateur. Etre compétitif, a-t-il dit « c’est non seulement répondre aux besoins des clients avec fiabilité aux meilleurs prix, mais c’est aussi être différent de la concurrence ».



Ensuite, on peut noter l’intervention de Christophe Alaux, directeur de la Chaire « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial » située à Aix-en-Provence. Cette Chaire, unique en Europe, et dont la Ville de Cannes est partenaire, met en avant l’interaction entre l’expérientiel et l’émotionnel avec le rationnel et le factuel. Pour Christophe Alaux : « La notion de Marque est importante en particulier pour la gestion des risques et des crises. Ce sujet a toujours été considéré comme majeur par le Maire de Cannes pour qui la marque est une identité, une singularité, connectée à un marché et à une profitabilité. Les marques, y compris territoriales, doivent viser le long terme tout en étant performantes sur le court terme », a-t-il expliqué.



Enfin, Jean Blaise, Président de la Mission Nationale d’Art et de Culture dans l’Espace Public, a évoqué « la créativité comme primordiale dans l’économie touristique pour renforcer l’attractivité et créer de la valeur ». Philippe Augier, maire de Deauville a quant à lui souligné l’importance de réveiller le patrimoine par des créations nouvelles qui font naître des communautés et engendrent la fidélité.



