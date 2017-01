Le Texas à Noël : Grapevine, Galveston et Grand Prairies

Au moment des fêtes de fin d’année, les chapeaux et les bottes de cowboys font place aux illuminations et l’esprit de Noël envahit les rues texanes. Ce sera la cas à Grapevine , capitale de Noël au Texas, qui organise des centaines d’événements autour de cette période. Quant à l’île de Galveston , elle se transforme déjà en pays des merveilles en plein centre du golfe du Mexique. Enfin, des jeux de lumières auront également lieu à Grand Prairies .

ICE ! Slides in Gaylord exan Resort © Grapevine CVB

Grapevine, un voyage au pays enchanté

Les 50 000 habitants de Grapevine et ses visiteurs pourront admirer et profiter de nombreuses manifestations mises en place par la ville de Grapevine les semaines qui précèdent Noël. Le parc aquatique Great Wolfe Lodge troquera ainsi ses bouées et ses maillots de bain pour un long manteau blanc dans un univers féérique. Cette année, le parc accueille l’exposition ICE ! composée de sculptures de glace sur le thème de Noël réalisées par une quarantaine d’artistes. Dépaysement total assuré ! Et à partir de la fin novembre 2016, jusqu’au début du mois de janvier 2017, le mythique train « Grapevine Vintage Railroad » proposera un voyage « Pôle Nord Express », une excursion unique sur les traces du Père Noël et de Rudolph, le Renne au nez rouge.

Galveston Island © Vadim Troshkin

Galveston, un Noël sportif et féérique

Pendant plus de 50 jours (de novembre à janvier), l’île de Galveston vit au rythme de Noël. Résidents et visiteurs ont chaque année l’opportunité de découvrir le pays merveilleux qu’offre l’île, rebaptisée « Winter Wonder Island » pour l’occasion. Le 18 décembre 2016, les athlètes pourront participer au semi-marathon organisé par la ville. Les moins sportifs se contenteront d’un circuit de 5 kilomètres. En fait, peu importe la distance, le tout étant d’être vêtu d’un costume rouge et blanc. Et comme tous les ans, les célèbres pyramides du parc d’attractions Moody Gardens seront éclairées par des milliers de petites lumières, jusqu’au 8 janvier 2017.

Festival of Lights in Moody Gardens © Moody Gardens

Jeux de lumières à Grand Prairies

À mi-chemin entre Dallas et Fort Worth, Grand Prairies fait rêver petits et grands avec le premier parc d’illuminations de Noël au Texas, le « Prairie Lights ». Jusqu’au 1er janvier 2017, plus de 4 millions de lumières fixées le long d’un chemin de 3 kilomètres créent ainsi un monde magique et offrent aux visiteurs la possibilité de vivre une expérience inoubliable. Guirlandes et tunnels de lumières, forêt enchantée et illuminée à découvrir à pieds, ou encore spectacle de lumières en intérieur, le tout sur fond de musique de Noël. Un joli programme pour les âmes d’enfant ! Des manifestations similaires sont également programmées à San Antonio avec le « Christmas Light Fest » et à Wimberley avec l’ « Annual Trail of Lights ».



► www.traveltexas.com/fr