En 2017 en Europe, l’activité Meeting & Event misera sur la qualité plutôt que sur la quantité

Selon les Prévisions 2017 d’American Express Meetings & Events, l’activité réunions et événements connaîtra, au niveau européen, des changements de volumes, de taille et de durée dans les années à venir, en raison d’un contexte politique et économique incertain.

La tendance européenne est à la stabilisation des budgets alloués aux réunions, avec quelques nuances selon les pays : alors que les Allemands se montrent plutôt optimistes et prévoient une augmentation des dépenses pour les réunions de l’ordre de 3,3%, les Français s’attendent à une diminution de 1,2%.



La sixième édition de cette étude sur les prévisions du secteur annonce, pour 2017, un essoufflement de la croissance qui a caractérisé ces deux dernières années, et une réduction du volume du marché européen, et ce pour l’ensemble des formats de réunions. On remarque cependant des aspérités selon les pays : par exemple, les répondants britanniques prévoient un recul sur plusieurs terrains comme l’incentive, les événements spéciaux et les réunions de dirigeants. L’Allemagne et la France ont une vision plus optimiste et anticipent une progression pour les réunions internes. En tête dans presque tous les pays arrivent les réunions internes et rencontres de formation.



Selon Jose Antonio Ruiz Collado, vice-président EMEA d’American Express Meetings & Events, « en 2017, la prudence est de mise sur le marché européen des réunions et des événements. Cependant, bien que les budgets stagnent, les professionnels du secteur se montrent très créatifs, en livrant des projets à forte valeur ajoutée. Les villes de taille moyenne, les lieux uniques, et les plus petits événements, proches géographiquement, gagnent en popularité. Une tendance majeure se dessine pour 2017 : les professionnels européens se concentreront plus sur la qualité que sur la quantité ».

Hôtel : une légère hausse pour les prix de groupe

Tout comme les années précédentes, au niveau mondial, les entreprises prévoient une augmentation des prix de groupe de l’hôtel, bien que les européens ne prédisent qu’une hausse de petite envergure. Le Royaume-Uni table sur l’augmentation la plus importante au niveau européen (2,7%), suivi de l’Allemagne et de l’Espagne avec 2%. Londres représentera en 2017 le plus grand centre d’activité en Europe en termes d’ouverture d’hôtels, avec 24 établissements au total, devant Hambourg (16), et Moscou (11).

Les tendances de destinations en Europe

En parallèle de l’intérêt grandissant pour des villes de taille moyenne comme Dublin et Prague, les grandes métropoles continuent de dominer le marché européen : malgré une baisse sur ce segment, 79% des événements devraient se dérouler dans des villes majeures.



Les prévisions 2016 pour le Royaume-Uni annonçaient que 100% des réunions seraient organisées dans les grandes villes. En 2017, ce taux devrait diminuer jusqu’à 81%. En Allemagne, cette tendance à la baisse sera confirmée pour les événements organisés dans les grandes villes, en passant de 91 % (2016) à 81% (2017). Les 19% restants auront lieu dans des villes de taille moyenne. La Belgique et les Pays-Bas continuent d’afficher le plus fort taux d’événements organisés dans des villes secondaires, en totalisant 21% de l’activité.



Le Top 10 des villes européennes pour l’activité Meetings & Events

Fondé sur l’activité des clients d’American Express Meetings & Events, le Top 10 des villes européennes accueille des nouveaux venus. Bien que Londres maintienne sa position de leader, Barcelone (précédemment en 8e position) prend à Paris la seconde place, alors que la capitale française tombe en 4e position. Berlin passe de 1ère à 5e, alors que Munich, Copenhague et Riga sont remplacées par Rome, Madrid et Prague.



1. Londres

2. Barcelone

3. Amsterdam

4. Paris

5. Berlin

6. Rome

7. Frankfort

8. Madrid

9. Bruxelles

10. Prague

Les résultats des prévisions de cette année comprennent également des sections spéciales axées sur le regroupement de fournisseurs et les acquisitions, le duty of care, et l’évolution du personnel.



► Voir la totalité des résultats de l’étude.