Nouveau record de fréquentation historique pour Las Vegas

Las Vegas poursuit sa progression avec une nouvelle année record en termes de fréquentation. La « capitale mondiale du divertissement » a en effet accueilli 42.9 millions de visiteurs en 2016 dépassant ainsi le record 2015 de 42.3 millions et ce pour la 3ème année consécutive !

« Las Vegas fascine toujours autant et nous sommes ravis de pouvoir annoncer une nouvelle fois des chiffres de fréquentation record », explique Rossi Ralenkotter, President/CEO de Las Vegas Convention & Visitors Authority (LVCVA). « Nous nous réjouissons de continuer de promouvoir activement Las Vegas dans le monde entier avec nos partenaires hôteliers pour attirer toujours plus de visiteurs et battre un nouveau record de fréquentation en 2017 ».

Attirer toujours plus de visiteurs !

Au-delà du segment loisirs, 2016 est aussi une année record pour la clientèle affaires à Las Vegas, avec 6.3 millions de voyageurs d’affaires accueillis en 2016. La destination confirme son succès et continue d’afficher les meilleurs taux d’occupation de l’industrie touristique, avec une offre de près de 150 000 chambres. A titre indicatif, au dernier comptage, Paris en compte 80 190.



Le tourisme génère chaque année près de 50 milliards d’euros dans la région de Southern Nevada et Las Vegas valley. Le secteur du tourisme représente près de 370 000 emplois, soit plus de 40% dans la région de Clark County. En 2017, Las Vegas prévoit un nouveau record, avec un objectif de 43 millions de visiteurs.

